Малиновский не попал в старт Аталанты на матч против Интера

В рамках 15-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграет с "Интером". Главный тренер бергамасков Джан-Пьеро Гасперини не включил в стартовый состав своей команды Руслана Малиновского.

В прошлом поединке "Аталанты" против "Лечче" украинец вышел со старта и отличился ассистом, проведя в общей сложности на поле 80 минут. Тогда была его первая игра в основе за восемь матчей.

Отметим, что бергамаски и "нераззурри" идут бок о бок в турнирной таблице. "Аталанта" занимает шестое место, а "Интер" – пятое. У обоих коллективов по 27 очков.

Старт встречи запланирован на 13.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого матча.