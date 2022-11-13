Малиновский не попал в старт Аталанты на матч против Интера
Хотя в прошлом поединке бергамасков играл с первых минут
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В рамках 15-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграет с "Интером". Главный тренер бергамасков Джан-Пьеро Гасперини не включил в стартовый состав своей команды Руслана Малиновского.
В прошлом поединке "Аталанты" против "Лечче" украинец вышел со старта и отличился ассистом, проведя в общей сложности на поле 80 минут. Тогда была его первая игра в основе за восемь матчей.
Отметим, что бергамаски и "нераззурри" идут бок о бок в турнирной таблице. "Аталанта" занимает шестое место, а "Интер" – пятое. У обоих коллективов по 27 очков.
Старт встречи запланирован на 13.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого матча.
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