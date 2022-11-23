 Кочергин претендует на звание лучшего игрока месяца в Экстраклясе ᐉ UA-Футбол
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Кочергин претендует на звание лучшего игрока месяца в Экстраклясе

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В ноябре он забил два гола

Кочергин претендует на звание лучшего игрока месяца в Экстраклясе

Фото: rakow.com/ автор неизвестен

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Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин попал в список претендентов на звание игрока месяца в чемпионате Польши.

В ноябре украинец провел три полных матча, в одном - отметился дублем за 3 минуты.

Интересно, что на звание лучшего игрока претендуют два одноклубника украина - Владиславс Гутковскис и Фран Тудор. Всего за индивидуальную награду поборются 10 футболистов.

В текущем сезоне Кочергин отыграл за "Ракув" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал один ассист.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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