Супряга попал в номинанты на антипремию худшему футболисту года в Серии А
"Золотая урна" в студии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард Владислав Супряга стал одним из претендентов на антипремию "Золотая урна-2022". Такая награда вручается худшему футболисту Серии А в году.
Кроме него на этот трофей претендуют еще девять футболистов:
- Аарон Рэмзи (Ювентус);
- Артур (“Ювентус”);
- Жереми Бога ("Аталанта");
- Йонуц Раду ("Интер"/"Кремонезе")
- Кшиштоф Пентек ("Фиорентина"/"Салернитана");
- Нани (“Венеция”);
- Никола Максимович (“Дженоа”);
- Александр Кокорин ("Фиорентина");
- Фелипе Кайседо (“Дженоа”/”Интер”).
Напомним, что Супряга провел вторую часть прошлого сезона в “Сампдории” на правах аренды. Он сыграл за итальянский клуб 24 минуты (один матч) и результативными действиями отличиться не успел. После окончания временного соглашения "моряки" решили не активировать опцию выкупа, и нападающий вернулся в "Динамо".
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Источник:football-italia
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