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Супряга попал в номинанты на антипремию худшему футболисту года в Серии А

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"Золотая урна" в студии

Супряга попал в номинанты на антипремию худшему футболисту года в Серии А

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард Владислав Супряга стал одним из претендентов на антипремию "Золотая урна-2022". Такая награда вручается худшему футболисту Серии А в году.

Кроме него на этот трофей претендуют еще девять футболистов:

  • Аарон Рэмзи (Ювентус);
  • Артур (“Ювентус”);
  • Жереми Бога ("Аталанта");
  • Йонуц Раду ("Интер"/"Кремонезе")
  • Кшиштоф Пентек ("Фиорентина"/"Салернитана");
  • Нани (“Венеция”);
  • Никола Максимович (“Дженоа”);
  • Александр Кокорин ("Фиорентина");
  • Фелипе Кайседо (“Дженоа”/”Интер”).

Напомним, что Супряга провел вторую часть прошлого сезона в “Сампдории” на правах аренды. Он сыграл за итальянский клуб 24 минуты (один матч) и результативными действиями отличиться не успел. После окончания временного соглашения "моряки" решили не активировать опцию выкупа, и нападающий вернулся в "Динамо".

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В статье: Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
football-italia

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