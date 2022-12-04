Супряга попал в номинанты на антипремию худшему футболисту года в Серии А

Украинский форвард Владислав Супряга стал одним из претендентов на антипремию "Золотая урна-2022". Такая награда вручается худшему футболисту Серии А в году.

Кроме него на этот трофей претендуют еще девять футболистов:

Аарон Рэмзи (Ювентус);

Артур (“Ювентус”);

Жереми Бога ("Аталанта");

Йонуц Раду ("Интер"/"Кремонезе")

Кшиштоф Пентек ("Фиорентина"/"Салернитана");

Нани (“Венеция”);

Никола Максимович (“Дженоа”);

Александр Кокорин ("Фиорентина");

Фелипе Кайседо (“Дженоа”/”Интер”).

Напомним, что Супряга провел вторую часть прошлого сезона в “Сампдории” на правах аренды. Он сыграл за итальянский клуб 24 минуты (один матч) и результативными действиями отличиться не успел. После окончания временного соглашения "моряки" решили не активировать опцию выкупа, и нападающий вернулся в "Динамо".