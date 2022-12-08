Малиновский обсудит свое будущее в Аталанте с Гасперини

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский может оказаться в другом клубе этой зимой.

Как сообщает le10sport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 29-летний украинец встретится с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, чтобы обсудить свое будущее. У Руслана много вопросов, ответы на которые он хочет получить до начала зимнего трансферного окна.

После разговора с наставником футболист должен принять решение о своем будущем.

В то же время известно, что "Аталанта" готова продать хавбека зимой за 7 миллионов евро. Однако, клуб из Бергамо хочет прописать в контракте и бонусы, в размере от 8 до 11 миллионов евро. Таким образом, общая сумма трансфера составит 15-18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 14 матчей за "Аталанту", забил один гол и выполнил две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.