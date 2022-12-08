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Экс-игрок Черноморца покинул Литву

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Воспитанник одесского футбола никак не может найти "свой" клуб

Экс-игрок Черноморца покинул Литву

Фото - ФК Гірник-Спорт / автор невідомий

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

За последние десять лет полузащитник Андрей Слинкин успел совершить почти полтора десятка переходов, причем в одном только одесском "Черноморце" оказывался трижды. В последнее время он выступал в литовском ФК "Йонава", который тренирует наш соотечественник Петр Кушлык. Футболист появился в этом клубе в разгар лета, а после завершения сезона-2022 (в чемпионате Литвы играют по системе "весна – осень" – прим. авт.) вынужден был снова оказаться на футбольном распутье.

- Легионер должен быть на голову выше своего уровня мастерства местных футболистов, - убежден Петр Кушлык. – Однако многие иностранные игроки "Йонавы" не сумели воспользоваться предоставленным шансом и ничем себя так и не проявили. Среди них оказался и Андрей Слинкин.

До приезда в Литву 31-летний футболист успел поиграть непродолжительное время в Грузии, где в течение полугода защищал цвета "Шевардени". Кроме него и "Йонавы" Слинкин также защищал цвета еще девяти клубов – ПФК "Сумы", словацкой "Сеницы", молдовских "Зари" (Бельцы) и "Дачии", черниговской "Десны", МФК "Николаев", латвийского "Вентспилса", днепровской "Победы" и винницкой "Нивы".

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В статье: Андрей Слинкин
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