Коваленко впервые с октября сыграл за Специю

Украинский полузащитник Виктор Коваленко вернулся на футбольное после периода реабилитации от травмы.

Хавбек принял участие в контрольном матче против швейцарского "Серветта". 26-летний футболист вышел на замену на 65-й минуте, а его команда победила со счетом 3:0.

Напомним, что последний раз Виктор выходил на поле еще 9 октября - в матче 9-го тура Серии А против "Монцы" (0:2). После этого он повредил мышцу бедра на одной из тренировок и вылетел на 2 месяца.

Всего в текущем сезоне Коваленко сыграл в семи матчах за "Специю", не отличившись результативными действиями. Напомним, что полузащитник выступает за "Орлят" на правах аренды из "Аталанты".