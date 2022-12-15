Коваленко впервые с октября сыграл за Специю
Украинец принял участие в товарищеском матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Виктор Коваленко вернулся на футбольное после периода реабилитации от травмы.
Хавбек принял участие в контрольном матче против швейцарского "Серветта". 26-летний футболист вышел на замену на 65-й минуте, а его команда победила со счетом 3:0.
Напомним, что последний раз Виктор выходил на поле еще 9 октября - в матче 9-го тура Серии А против "Монцы" (0:2). После этого он повредил мышцу бедра на одной из тренировок и вылетел на 2 месяца.
Всего в текущем сезоне Коваленко сыграл в семи матчах за "Специю", не отличившись результативными действиями. Напомним, что полузащитник выступает за "Орлят" на правах аренды из "Аталанты".
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