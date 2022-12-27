TMW: Специя выкупит контракт Коваленко
Виктор пришелся в Специи ко двору
Spezia Calcio
Итальянская "
Как сообщает Tuttomercatoweb, в клубе готовы предложить Виктору полноценный контракт до 2026 года.
Напомним, что права на Коваленко принадлежат "Аталанте", а его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2025 года.
Всего в текущем сезоне хавбек сыграл в семи матчах за "Специю", не отличившись результативными действиями. Также стоит отметить, что украинец только недавно восстановился после серьезной травмы бедра, из-за которой пропустил несколько месяцев.
На данный момент "Специя" занимает 17-е место в Серии А.
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