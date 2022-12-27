TMW: Специя выкупит контракт Коваленко

Итальянская " Специя " выкупит контракт украинского полузащитника Виктора Коваленко, который сейчас (до конца сезона) играет за команду на правах аренды.

Как сообщает Tuttomercatoweb, в клубе готовы предложить Виктору полноценный контракт до 2026 года.

Напомним, что права на Коваленко принадлежат "Аталанте", а его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2025 года.

Всего в текущем сезоне хавбек сыграл в семи матчах за "Специю", не отличившись результативными действиями. Также стоит отметить, что украинец только недавно восстановился после серьезной травмы бедра, из-за которой пропустил несколько месяцев.

На данный момент "Специя" занимает 17-е место в Серии А.