Филиппов высказался о возможном возвращении в УПЛ

Украинский форвард Александр Филиппов прокомментировал слухи в СМИ об интересе к нему со стороны луганской "Зари". В конце года у игрока заканчивается арендное соглашение с "Ригой" и он вернется в расположение бельгийского "Сент-Трюйдена".

– Первый раз об этом слышу. Поэтому ничего конкретного сказать не могу.

– Ни к вам, ни к Вадиму Шаблию никакие представители "Зари" не обращались?

– Пока что да. Мы с Вадимом по поводу "Зари" не общались. Ведутся разговоры о дальнейшем трудоустройстве, но по поводу "Зари" никаких разговоров не было.

– Какие-то клубы уже проявили заинтересованность в ваших услугах?

– Такой заинтересованности пока нет, потому что большинство клубов не вышло еще из отпусков после чемпионата мира. Поэтому нет активности на трансферном рынке.

Моя первоочередная задача сейчас – вернуться в Бельгию, потому что 31 декабря закончится контракт с ФК "Рига". По приезду в Бельгию уже буду более конкретно знать свою обстановку там и по вопросу дальнейшего трудоустройства.

– Вы лично настроены доказывать свою состоятельность в "Сент-Труйдене" или хотели бы сменить клуб?

– В "Сент-Труйдене" остался тот же тренер (Бернд Холлербах – прим.) и я понимаю, что у меня мало шансов заиграть при этом наставнике, можно так сказать. Будем смотреть. Сейчас там довольно неплохие ребята впереди играют, регулярно забивают голы.

Буду доказывать, а там уже стану смотреть по обстоятельствам. Может, состоится разговор с тренером и руководством, и мы детально обсудим, нужен я им или нет. Если нет, то хотелось бы дальше искать варианты с продолжением карьеры.

– Летом вы сказали, что если вернетесь в УПЛ, то только в черниговскую "Десну". Прошло полгода и как теперь смотрите на команды из чемпионата Украины? Та же "Заря", например. Интересен вам такой вариант?

– Для меня любой вариант интересен и буду рассматривать предложения из Украины и заграницы. Посмотрим, какие предложения поступят, а там обсудим с семьей и выберем лучший.

Много игр посмотрел всего чемпионата Украины. "Заря" ‒ достаточно интересная и хорошая команда, показывала неплохой атакующий футбол, - сказал Филиппов в комментарии Fanday.