Шабанов переведен в дубль Фехервара
Не оправдал надежд тренера?
Фото: instagram.com/vidinstagram
Бывший защитник "Динамо" Артем Шабанов имеет проблемы с игровой практикой за границей. "Фехервар" на своем официальном сайте сообщил, что украинец исключен из основной команды клуба.
Шабан был переведен во вторую команду, которая выступает в 3-м по силе дивизионе Венгрии. Коллектив идет на 11-й строчке турнирной таблицы. Такая же участь постигла и полузащитника Клаудиу Бумба. Причины такого решения не уточняются.
Напомним, Шабанов стал игроком "Фехервара" в феврале 2022 года. В текущем сезоне 30-летний украинец принял участие в 5 поединках. Результативными действиями не отличался.
Известно, что за "Фехервар" играют еще двое украинцев Богдан Леднев и Евгений Макаренко.
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