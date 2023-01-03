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Шабанов переведен в дубль Фехервара

Наши за границей
(1 голосов)

Не оправдал надежд тренера?

Шабанов переведен в дубль Фехервара

Фото: instagram.com/vidinstagram

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" Артем Шабанов имеет проблемы с игровой практикой за границей. "Фехервар" на своем официальном сайте сообщил, что украинец исключен из основной команды клуба.

Шабан был переведен во вторую команду, которая выступает в 3-м по силе дивизионе Венгрии. Коллектив идет на 11-й строчке турнирной таблицы. Такая же участь постигла и полузащитника Клаудиу Бумба. Причины такого решения не уточняются.

Напомним, Шабанов стал игроком "Фехервара" в феврале 2022 года. В текущем сезоне 30-летний украинец принял участие в 5 поединках. Результативными действиями не отличался.

Известно, что за "Фехервар" играют еще двое украинцев Богдан Леднев и Евгений Макаренко.

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В статье: Артем Шабанов МОЛ Фехервар
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Источник:
molfehervarfc.hu

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