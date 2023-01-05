Экс-вингер Черноморца остался без клуба - украинец покинул Актобе
Теперь он свободный агент
Фото: fcaktobe
"Актобе" объявил об уходе семерых иностранных футболистов. В эту группу попал и украинский вингер Виталий Балашов.
"Семь футболистов, которые провели предыдущий сезон в "Актобе", покидают нашу команду. В частности, "Актобе" покинет украинский форвард Виталий Балашов. Клуб выражает огромную благодарность игрокам за взаимное сотрудничество и желает им успехов в дальнейшей карьере", — сообщили в команде.
Балашов стал игроком "Актобе" летом 2021 года. За это время 31-летний вингер сыграл в футболке казахстанского клуба 35 матчей, в которых забил 6 мячей и выполнил 4 результативные передачи.
Напомним, что в Украине Балашов известен по выступлениям за одесский "Черноморец", ужгородскую "Говерлу" и донецкий "Олимпик". Также футболист защищал цвета российского "Тамбова", белорусской "Ислочи", молдавского "Милсами", польской "Вислы" и карагандинского "Шахтера".
Популярное сейчас
- Кубок короля. Интерсити - Барселона 3:4. Неожиданное шоу с ожидаемым финалом
- Спортивный суд оставил в силе дисквалификацию Левандовского. Барселона не будет оспаривать решение
- Серия А. Fino Alla Fine Ювентусa, победы Милана и Ромы, поражение Лацио
- "Как же он хорош". Зинченко удостоился похвалы от легенды Челси
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
Новости по теме
- 12:16 Украинские Балашов: В Казахстан в любом случае буду возвращаться. Туда ввели войска, которые всё уладят
- 00:12 Украинские Балашов: Я везде себя чувствовал комфортно - в Украине, в Польше, в Казахстане, в России
- 20:24 Украинские Балашов: Не страшно лететь в Казахстан. Мы через это уже прошли – в Одессе уже поджигали что-то