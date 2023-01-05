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Экс-вингер Черноморца остался без клуба - украинец покинул Актобе

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Теперь он свободный агент

Экс-вингер Черноморца остался без клуба - украинец покинул Актобе

Фото: fcaktobe

Новина українською

"Актобе" объявил об уходе семерых иностранных футболистов. В эту группу попал и украинский вингер Виталий Балашов.

"Семь футболистов, которые провели предыдущий сезон в "Актобе", покидают нашу команду. В частности, "Актобе" покинет украинский форвард Виталий Балашов. Клуб выражает огромную благодарность игрокам за взаимное сотрудничество и желает им успехов в дальнейшей карьере", — сообщили в команде.

Балашов стал игроком "Актобе" летом 2021 года. За это время 31-летний вингер сыграл в футболке казахстанского клуба 35 матчей, в которых забил 6 мячей и выполнил 4 результативные передачи.

Напомним, что в Украине Балашов известен по выступлениям за одесский "Черноморец", ужгородскую "Говерлу" и донецкий "Олимпик". Также футболист защищал цвета российского "Тамбова", белорусской "Ислочи", молдавского "Милсами", польской "Вислы" и карагандинского "Шахтера".

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В статье: Виталий Балашов Актобе
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