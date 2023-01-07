Восстановление затянулось. Хиберниан сообщил, когда Кухаревич вернется на поле

Нападающий сборной Украины U-21 и "Хиберниана" Николай Кухаревич продолжает восстанавливаться от повреждения.

21-летний пропустил последние матчи команды из-за травмы. Пресс-служба шотландского клуба сообщила, что возращение Николая может состояться в период с 17 января по 9 февраля. О характере повреждения форварда не говорится.

Кухаревич перешел в "Хиберниан" в начале сентября на правах аренды из французского "Труа". В текущем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах за шотландскую команду, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В последний раз Николай выходил на поле в официальном матче 12 ноября 2022 года.