Восстановление затянулось. Хиберниан сообщил, когда Кухаревич вернется на поле
В последний раз он играл еще в ноябре прошлого года
Фото: Getty Images
Нападающий сборной Украины U-21 и "Хиберниана" Николай Кухаревич продолжает восстанавливаться от повреждения.
21-летний пропустил последние матчи команды из-за травмы. Пресс-служба шотландского клуба сообщила, что возращение Николая может состояться в период с 17 января по 9 февраля. О характере повреждения форварда не говорится.
Кухаревич перешел в "Хиберниан" в начале сентября на правах аренды из французского "Труа". В текущем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах за шотландскую команду, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
В последний раз Николай выходил на поле в официальном матче 12 ноября 2022 года.
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