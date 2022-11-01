Кухаревич: Своими голами стараюсь радовать украинцев
Украинский форвард забил в двух матчах подряд
Фото: facebook.com/HibernianFootballClubOfficial
Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич рассказал, как ему помогает футбол в это непростое время.
"Сейчас очень сложный период для меня и для каждого украинца. Мы должны быть сильными и продолжать борьбу.
Я просто счастлив, когда играю и забиваю. Это дарит мне радость и возможность чувствовать что-то хорошее, потому что сейчас хорошего мало - на фоне ежедневных плохих новостей.
Каждый день я общаюсь со своей семьей. Мои родные живут в западной части Украины, относительно безопасном регионе, но никогда не знаешь, что может произойти. Своей игрой стараюсь дарить радость родным и всем украинцам", - сказал Кухаревич.
Напомним, что 21-летний Кухаревич отличился забитыми мячами в двух матчах подряд.
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