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Кухаревич: Своими голами стараюсь радовать украинцев

Наши за границей
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Украинский форвард забил в двух матчах подряд

Кухаревич: Своими голами стараюсь радовать украинцев

Фото: facebook.com/HibernianFootballClubOfficial

Новина українською

Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич рассказал, как ему помогает футбол в это непростое время.

"Сейчас очень сложный период для меня и для каждого украинца. Мы должны быть сильными и продолжать борьбу.

Я просто счастлив, когда играю и забиваю. Это дарит мне радость и возможность чувствовать что-то хорошее, потому что сейчас хорошего мало - на фоне ежедневных плохих новостей.

Каждый день я общаюсь со своей семьей. Мои родные живут в западной части Украины, относительно безопасном регионе, но никогда не знаешь, что может произойти. Своей игрой стараюсь дарить радость родным и всем украинцам", - сказал Кухаревич.

Напомним, что 21-летний Кухаревич отличился забитыми мячами в двух матчах подряд.

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В статье: Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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Источник:
BBC Sport

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