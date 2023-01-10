Украинский нападающий вернулся в чемпионат Индонезии

Украинский нападающий Евгений Бохашвили определился с тем, где продолжит карьеру. 30-летний украинец подписал контракт с индонезийским клубом ПСС "Слеман".

Отметим, что Бохашвили уже защищал цвета индонезийского клуба с 2019 по 2021 год. Последним клубом форварда был румынский "Оцелул", который договорился о досрочном расторжении контракта с игроком.

В составе "Оцелула" Евгений принял участие в 13 матчах во всех турнирах. На его счету три гола и две результативные передачи.

В Украине Бохашвили известен по выступлениям за "Днепр", львовские "Карпаты", "Волынь", "Нефтяник" и "Рух". За рубежом Евгений успел поиграть также за грузинское "Торпедо", "Минск" (Беларусь), "Паханг", "Персипуру" и вьетнамский "Намдинь".

ПСС "Слеман" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Индонезии.