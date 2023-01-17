Воспитанник Шахтера сменил клуб в Европе
Аренда с правом выкупа
Фото: puszcza-niepolomice.pl
Защитник ФК "Валмиера" Роман Якуба продолжит карьеру в другом чемпионате. 21-летний украинец перешел в "Пущу" из Неполомице на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.
В соглашении есть опция выкупа футболиста.
В текущем сезоне Роман принял участие в двух матчах за латвийский клуб в квалификации Лиги конференций и отличился результативной передачей. В сезоне 2021/22 вместе с клубом он стал чемпионом Латвии.
Якуба - воспитанник "Шахтера". Выступал за молодежные команды U-19 и U-21. Также футболист несколько раз тренировался с первой командой "горняков". В его активе 1 матч за сборную Украины U-21.
‼️ ???????????????????? ???????????????????????? zawodnikiem Puszczy Niepołomice!✍️— MKS Puszcza Niepołomice (@PuszczaMKS) January 16, 2023
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- - -#SezonStulecia pic.twitter.com/6uWxcx4OMq
Hej Kibice!???? mamy dla Was pozdrowienia!????— MKS Puszcza Niepołomice (@PuszczaMKS) January 16, 2023
- - -#SezonStulecia pic.twitter.com/FRl8RAy1xf
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