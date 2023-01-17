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Воспитанник Шахтера сменил клуб в Европе

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Аренда с правом выкупа

Воспитанник Шахтера сменил клуб в Европе

Фото: puszcza-niepolomice.pl

Новина українською

Защитник ФК "Валмиера" Роман Якуба продолжит карьеру в другом чемпионате. 21-летний украинец перешел в "Пущу" из Неполомице на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

В соглашении есть опция выкупа футболиста.

В текущем сезоне Роман принял участие в двух матчах за латвийский клуб в квалификации Лиги конференций и отличился результативной передачей. В сезоне 2021/22 вместе с клубом он стал чемпионом Латвии.

Якуба - воспитанник "Шахтера". Выступал за молодежные команды U-19 и U-21. Также футболист несколько раз тренировался с первой командой "горняков". В его активе 1 матч за сборную Украины U-21.

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В статье: Пуща Непомилице (Польша) Роман Якуба Валмиера
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Источник:
puszcza-niepolomice.pl

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