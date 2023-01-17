Воспитанник Шахтера сменил клуб в Европе

Защитник ФК "Валмиера" Роман Якуба продолжит карьеру в другом чемпионате. 21-летний украинец перешел в "Пущу" из Неполомице на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

В соглашении есть опция выкупа футболиста.

В текущем сезоне Роман принял участие в двух матчах за латвийский клуб в квалификации Лиги конференций и отличился результативной передачей. В сезоне 2021/22 вместе с клубом он стал чемпионом Латвии.

Якуба - воспитанник "Шахтера". Выступал за молодежные команды U-19 и U-21. Также футболист несколько раз тренировался с первой командой "горняков". В его активе 1 матч за сборную Украины U-21.