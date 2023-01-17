Виктор Цыганков стал повторением трансферного рекорда Жироны
Испанцы выложили за него пять миллионов евро
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Цыганков официально стал игроком "Жироны". Испанский клуб не сообщает о сумме трансфера, однако показатели на своих официальных ресурсах раскрыло киевское "Динамо".
Как отмечают киевляне, они получили за игрока, у которого через полгода заканчивался контракт с "Динамо", пять миллионов евро (также процент от последующих перепродаж). Такая сумма – это повторение трансферного рекорда "Жироны".
Ранее каталонцы только дважды в своей истории платили за футболистов более 4,5 млн. евро. Пять миллионов было выплачено за Хоана Мохику из "Райо Вальекано", и столько же – за Марка Муньеса из "Сток Сити".
За "Динамо" Виктор Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. На счету Виктора – 94 гола, из которых 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.
Популярное сейчас
- Экс-начальник военной разведки Великобритании сообщил, сколько танков ВСУ нужно для наступления
- РФ держит в Черном море почти рекордное количество ракет Калибр, ракетные атаки могут продолжиться
- Переговоры по Цыганкову, возвращение Ракицкого, победа Днепра-1. Главные новости за 16 января
- Официально. Мудрик перешел в Челси
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
Новости по теме
- 15:34 Украинские Источник: Цыганков может перейти в Жирону уже этой зимой
- 11:56 Украинские СМИ озвучили данные о возможной зарплате Цыганкова в Жироне
- 21:01 Украинские Журналист: Для Цыганкова важно было не возвращаться в Киев, потому что был риск не уехать из страны без подписания соглашения с Динамо