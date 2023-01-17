Виктор Цыганков стал повторением трансферного рекорда Жироны

Виктор Цыганков официально стал игроком "Жироны". Испанский клуб не сообщает о сумме трансфера, однако показатели на своих официальных ресурсах раскрыло киевское "Динамо".

Как отмечают киевляне, они получили за игрока, у которого через полгода заканчивался контракт с "Динамо", пять миллионов евро (также процент от последующих перепродаж). Такая сумма – это повторение трансферного рекорда "Жироны".

Ранее каталонцы только дважды в своей истории платили за футболистов более 4,5 млн. евро. Пять миллионов было выплачено за Хоана Мохику из "Райо Вальекано", и столько же – за Марка Муньеса из "Сток Сити".

За "Динамо" Виктор Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. На счету Виктора – 94 гола, из которых 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.