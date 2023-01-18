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Кучерук о переходе в Зорю: Я очень многое ждал. Много времени не играл, поэтому хотелось работать, тренироваться

Наши за границей
(1 голосов)

Комментарий новичка луганского клуба

Кучерук о переходе в Зорю: Я очень многое ждал. Много времени не играл, поэтому хотелось работать, тренироваться

Фото: Динамоманія

UA-Футбол
Новина українською

Новичок "Зари" голкипер Владислав Кучерук прокомментировал развитие своей карьеры, а также поделился ожиданиями от будущего.

-Я очень много ждал. Много времени не играл, поэтому хотелось работать, тренироваться. Рад, что сейчас являюсь игроком такого клуба, как "Заря", команды, которая ставит перед собой большие цели.

– Был период времени осенью, когда ты тренировался с клубом…

– Да, было такое. Уже тогда шла речь о моем возможном переходе в состав "черно-белых", но, как говорится – все происходит тогда, когда нужно, в свое время.

– Какую цель ставишь перед собой на ближайшее время?

-У "Зари" хорошая конкуренция, а это помогает расти в профессиональном плане. Понимаю, что будет играть тот, кто будет лучше смотреться на тренировках.

- Впереди зимние сборы. Готов к тяжелой работе?

– Это самый главный период сейчас. После отпуска, учитывая, что я много времени упустил, будет тяжело. Но я готов к этому. Да, я безусловно тренировался, но командная работа отличается от индивидуальных тренировок. Итак, будем работать.

Напомним, что кроме Кучерука "Заря" также объявила о переходе Алексея Хахлева. Последним клубом Кучерука был "Черноморец".

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В статье: Владислав Кучерук
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Источник:
ФК Зоря

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