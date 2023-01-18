Кучерук о переходе в Зорю: Я очень многое ждал. Много времени не играл, поэтому хотелось работать, тренироваться
Комментарий новичка луганского клуба
Фото: Динамоманія
Новичок "Зари" голкипер Владислав Кучерук прокомментировал развитие своей карьеры, а также поделился ожиданиями от будущего.
-Я очень много ждал. Много времени не играл, поэтому хотелось работать, тренироваться. Рад, что сейчас являюсь игроком такого клуба, как "Заря", команды, которая ставит перед собой большие цели.
– Был период времени осенью, когда ты тренировался с клубом…
– Да, было такое. Уже тогда шла речь о моем возможном переходе в состав "черно-белых", но, как говорится – все происходит тогда, когда нужно, в свое время.
– Какую цель ставишь перед собой на ближайшее время?
-У "Зари" хорошая конкуренция, а это помогает расти в профессиональном плане. Понимаю, что будет играть тот, кто будет лучше смотреться на тренировках.
- Впереди зимние сборы. Готов к тяжелой работе?
– Это самый главный период сейчас. После отпуска, учитывая, что я много времени упустил, будет тяжело. Но я готов к этому. Да, я безусловно тренировался, но командная работа отличается от индивидуальных тренировок. Итак, будем работать.
Напомним, что кроме Кучерука "Заря" также объявила о переходе Алексея Хахлева. Последним клубом Кучерука был "Черноморец".
Популярное сейчас
- Вместе с первой командой. Мудрик приступил к тренировкам в Челси. ВИДЕО
- Британская разведка оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте
- Днепр-1 может усилиться участником чемпионата мира-2022 - СМИ
- Стало известно, какую оценку получил Зинченко за матч с Тоттенхэмом
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО