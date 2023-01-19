Украинец Приндета может сменить клуб в Казахстане

Украинский защитник Виталий Приндета находится на пересмотре в "Кайсаре".

Последней командой Приндеты был другой клуб из Казахстана – "Акжайик", куда он перешел осенью 2021 года. За это время он сыграл за "Акжайик" 27 матчей и забил 1 гол.

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Центрбек известен также по выступлениям за "Десну", "Волынь", "СКА-Хабаровск", греческую "Ламию" и "Платаниас".

В прошлом сезоне "Кайсар" занял второе место в Первом дивизионе Казахстана и поднялся в местную Премьер-лигу.