Украинец Приндета может сменить клуб в Казахстане
Защитник находится на просмотре в Кайсаре
фото из свободных источников
Украинский защитник Виталий Приндета находится на пересмотре в "Кайсаре".
Последней командой Приндеты был другой клуб из Казахстана – "Акжайик", куда он перешел осенью 2021 года. За это время он сыграл за "Акжайик" 27 матчей и забил 1 гол.
Читайте такжеВоспитанник Шахтера сменил клуб в Европе
Центрбек известен также по выступлениям за "Десну", "Волынь", "СКА-Хабаровск", греческую "Ламию" и "Платаниас".
В прошлом сезоне "Кайсар" занял второе место в Первом дивизионе Казахстана и поднялся в местную Премьер-лигу.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport Arena
Популярное сейчас
- Журналист: Первый вице-президент УАФ был лишен украинского гражданства. Поэтому он ушел с должности
- Глава ЧВК Вагнер: YouTube в РФ будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны
- Вместе с первой командой. Мудрик приступил к тренировкам в Челси. ВИДЕО
- Красников хочет получить 5 млн евро из трансфера Мудрика - СМИ
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн