"Тогда я понял, что нужно искать новый клуб". Малиновский - о разговоре с Гасперини
К Руслану претензий никаких не было
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский в интервью Terrikon оценил этап карьеры, проведенный в итальянской "Аталанте".
– Как можешь охарактеризовать этап карьеры в "Аталанте"?
– Только позитивно. За 3,5 года я провел за "Аталанту" больше 140 матчей, забил 30 мячей, отдал 28 голевых передач. При том, что это была неродная моя позиция. Я многому научился в Италии. Мы играли в финале Кубка Италии и три года подряд в Лиге чемпионов. Я видел, что не у всех легионеров получается заиграть в Италии. Поэтому свой период в "Аталанте" считаю исключительно положительным. Получил больший опыт и добился хороших результатов.
– Анализируя информацию в итальянских СМИ, показалось, что в какой-то момент у тебя в "Аталанте" что-то пошло не так...
– В интернете много чего пишут, но на самом деле, все намного проще, чем это описывали. В какой-то момент у клуба немного поменялась философия. Взяли курс на омоложение состава, купили новых футболистов и, конечно, они должны были играть. Поэтому у меня и стало меньше игровой практики. Вот такая ситуация и ничего сверхъестественного там не было.
– В августе Гасперини в одном из интервью дал понять, что не очень доволен твоей результативностью и что команда ищет более забивного игрока. Как отреагировал на это заявление тренера?
– Футбольная жизнь такова, что не всегда все складывается так, как хочется. Я с Мистером всегда был в хороших отношениях, у нас никогда не было никаких моментов. Даже когда я уходил из клуба, он очень тепло попрощался со мной. Сказал, что мы сделали большие вещи здесь, что я был профессионалом, всегда работал и никаких претензий он ко мне не имел.
Пожелал удачи и сказал, что я могу набирать его в любое время. Что касается его решения, он мне лично сказал, что хочет немного поменять игру и ему нужен более скоростной нападающий. Что ж, это тоже моменты футбольной жизни, к этому нужно относиться спокойно. Но тогда я понял, что нужно искать новый клуб.
– Он сказал это тебе перед тем, как озвучить в интервью или это стало удивлением для тебя?
– Нет, меня это не удивило, я уже все знал. Что мне в нем нравится, он говорит все как есть напрямую. Если ему задаешь вопрос, он всегда честно ответит.
– За чем в "Аталанте" будешь скучать больше всего?
– Прежде всего, конечно же, за людьми. У нас очень хорошие люди работали в клубе. Например, с теплотой вспоминаю нашего шеф-повара, который всегда был эмоциональный и позитивный. Он очень вкусно готовил пасту карбонару. Правда, давали ее только после игр, там очень следили за нашим питанием.
Впрочем, аналогичная ситуация и в "Марселе". За рационом каждого футболиста следит диетолог. У каждого свой рацион, учитываются все индивидуальные моменты. Например, кто-то не употребляет молочку или глютен. Это тоже показывает уровень клуба. Сейчас все мои мысли уже о "Марселе". Что же касается "Аталанты", очень рад, что такой этап был в моей карьере, но он позади и нужно двигаться дальше, - рассказал Малиновский.
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