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Малиновский поставил себе нефутбольную цель в Марселе

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец переехал из Италии во Францию

Малиновский поставил себе нефутбольную цель в Марселе

Фото: Instagram

Новина українською

Полузащитник "Марселя" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания во Франции.

- Твоя жизнь во Франции началась очень активно - сразу дебютировал. А вот что касается внефутбольной жизни - уже успел Марсель посмотреть, куда-то сходить?

- Город красивый, море рядом, погода тут очень хорошая, не свойственная для января - 15-18 градусов тепла. Но особо не погуляешь по городу, потому что не дадут.

- Уже узнают?

- Пока нет. Но в Марселе очень любят футбол - когда команда играет, в городе все останавливается. Поэтому все знают футболистов и не сильно дают им погулять. Но, благо, пока еще не сильно обращают внимание.

- Вместе с семьей переехал во Францию?

- Пока нет. Нужно сначала здесь все обустроить, после чего переедет семья. Конечно, все не так просто, ведь провели в Бергамо 3,5 года. Я рад, что был этот период. У нас с Роксаной там много друзей, и вообще за это время там встретил много хороших людей. Поэтому мы не говорим Италии прощай, а лишь до скорой встречи. По возможности, будем в Бергамо приезжать.

- Ты выучил английский язык, когда перешел в "Генк", итальянский - когда в "Аталанту", на очереди французский?

- Да, конечно. Я знаю, что это будет нелегко, но я буду потихоньку учить. Я себе поставил цель за год выучить язык. Думаю, через год я смогу спокойно выражать свои мысли и делиться каким-то мнением после матча уже на французском. Я считаю, что когда ты приезжаешь в страну, в которой планируешь жить какое-то время, то нужно учить язык, - отметил хавбек.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
Terrikon

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Комментарии (2)
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caso29
19.01.2023 в 15:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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efim423 (odessa)
19.01.2023 в 14:26
А В УКРАИНЕ могут сходить в военкомат , справедливость и равноправие вышли из чата
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