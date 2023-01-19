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SofaScore поставил Коваленко третью самую низкую оценку в составе Специи за матч с Аталантой

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Не самый удачный матч для украинца

SofaScore поставил Коваленко третью самую низкую оценку в составе Специи за матч с Аталантой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Статистический портал SofaScore оценил действия игроков в матче 1/8 финала Кубка Италии "Аталанта" – "Специя". Поединок закончился со счетом 5:2.

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 73 минуты, и при этом, получил довольно низкую оценку.

Хавбек получил третью самую низкую оценку в стартовом составе команды – 6.3. Меньше лишь у голкипера Петара Зовко и центрбека Петко Христова (5.8 и 5.9 соответственно).

Также 6.2 получил Итан Ампаду, который вышел на замену во втором тайме.

SofaScore поставил Коваленко третью самую низкую оценку в составе Специи за матч с Аталантой - изображение 1
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В статье: Виктор Коваленко Специя
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