SofaScore поставил Коваленко третью самую низкую оценку в составе Специи за матч с Аталантой
Не самый удачный матч для украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал SofaScore оценил действия игроков в матче 1/8 финала Кубка Италии "Аталанта" – "Специя".
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 73 минуты, и при этом, получил довольно низкую оценку.
Хавбек получил третью самую низкую оценку в стартовом составе команды – 6.3. Меньше лишь у голкипера Петара Зовко и центрбека Петко Христова (5.8 и 5.9 соответственно).
Также 6.2 получил Итан Ампаду, который вышел на замену во втором тайме.
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