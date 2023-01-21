Миколенко в 20-й раз подряд выйдет в старте Эвертона на матч АПЛ

В рамках 21-го тура АПЛ "Вест Хэм" сыграет против "Эвертона". Украинец Виталий Миколенко появится на левом фланге защиты "ирисок" в схеме с тремя центральными защитниками.

Миколенко выходил во всех 19 матчах "Эвертона" в этом чемпионате с первых минут. Сегодня для него будет юбилейный, 20 поединок в АПЛ подряд.

Перед матчем "Вест Хэм" и "Эвертон" находятся на 18-й и 19-й позиции соответственно. У обеих команд по 15 очков, однако "молотобойцы" впереди по дополнительным показателям.

Матч стартует в 17.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого матча.