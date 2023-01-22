Украинец Драмбаев отличился ассистом в чемпионате Бельгии
Помог Зюлте-Варегем не проиграть
Фото: ФК Зюлте-Варегем
В рамках 22-го тура чемпионата Бельгии "Зюлте-Варегем" сыграл против "Вестерло" на своем поле. Счет матча – 1:1.
Украинский легионер "Зюлте-Варегем" Александр Драмбаев не вышел в основном составе, но появился на поле в результате замены. На 60-й минуте он вышел на поле, а на 72-й отдал ассист на Воссена.
Этот гол, собственно, и помог "Зюлте-Варегем" не проиграть – счет стал 1:1.
Для Драмбаева это первый ассист в этом сезоне. Также в его активе есть один забитый мяч.
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