Украинец Драмбаев отличился ассистом в чемпионате Бельгии

В рамках 22-го тура чемпионата Бельгии "Зюлте-Варегем" сыграл против "Вестерло" на своем поле. Счет матча – 1:1.

Украинский легионер "Зюлте-Варегем" Александр Драмбаев не вышел в основном составе, но появился на поле в результате замены. На 60-й минуте он вышел на поле, а на 72-й отдал ассист на Воссена.

Этот гол, собственно, и помог "Зюлте-Варегем" не проиграть – счет стал 1:1.

Для Драмбаева это первый ассист в этом сезоне. Также в его активе есть один забитый мяч.