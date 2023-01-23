FourFourTwo: Мудрик - самый дорогой зимний трансфер в истории АПЛ

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг самых дорогих зимних трансферов в истории АПЛ.

Первое место в списке самых дорогих переходов в зимнее трансферное окно в чемпионате Англии занял бывший вингер "Шахтера" Михаил Мудрик.

По версии издания, за Мудрика синие заплатили 88 млн фунтов (около 100 млн евро).

"После покупки "Челси" у Романа Абрамовича летом 2022 года новый владелец "синих" Тодд Боли не постеснялся вытащить свою чековую книжку. Раскошелившись на множество летних контрактов, американский бизнес-магнат был полон решимости сделать Мудрика своей главной целью в январе.

Некоторые возражали против такого платежа за парня, который сыграл за "Шахтер " менее 50 матчей, но первые признаки указывают на то, что деньги могут быть потрачены не зря. Атакующий хавбек, взрывной и креативный, может добавить яду а атаке команде, которая сейчас выглядит довольно пресно. Через какой-то время, деньги, заплаченные за Мудрика, могут окупиться", - пишет издание о трансфере украинца.