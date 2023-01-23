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FourFourTwo: Мудрик - самый дорогой зимний трансфер в истории АПЛ

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Челси заплатил за украинца 88 млн фунтов

FourFourTwo: Мудрик - самый дорогой зимний трансфер в истории АПЛ

фото - Getty Images

Новина українською

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг самых дорогих зимних трансферов в истории АПЛ.

Первое место в списке самых дорогих переходов в зимнее трансферное окно в чемпионате Англии занял бывший вингер "Шахтера" Михаил Мудрик.

По версии издания, за Мудрика синие заплатили 88 млн фунтов (около 100 млн евро).

"После покупки "Челси" у Романа Абрамовича летом 2022 года новый владелец "синих" Тодд Боли не постеснялся вытащить свою чековую книжку. Раскошелившись на множество летних контрактов, американский бизнес-магнат был полон решимости сделать Мудрика своей главной целью в январе.

Некоторые возражали против такого платежа за парня, который сыграл за "Шахтер " менее 50 матчей, но первые признаки указывают на то, что деньги могут быть потрачены не зря. Атакующий хавбек, взрывной и креативный, может добавить яду а атаке команде, которая сейчас выглядит довольно пресно. Через какой-то время, деньги, заплаченные за Мудрика, могут окупиться", - пишет издание о трансфере украинца.

Полный рейтинг выглядит таким образом:

1. Михаил Мудрик – из "Шахтера" в "Челси" за 88 млн фунтов.

2. Вирджил ван Дейк – из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 74 млн фунтов.

3. Эмерик Лапорт – из "Атлетика" в "Манчестер Сити" за 57 млн фунтов.

4. Кристиан Пулишич – из "Боруссии" Дортмунд в "Челси" за 56 млн фунтов.

5. Пьер-Эмерик Обамеянг – из "Боруссии" Дортмунд в "Арсенал" за 55 млн фунтов.

6. Бруну Фернандеш – из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" за 54 млн фунтов.

7. Луис Диас – из "Порту" в "Ливерпуль" за 52 млн фунтов.

8. Фернандо Торрес – из "Ливерпуля" в "Челси" за 50 млн фунтов.

9. Бруно Гимараэс – из "Лиона" в "Ньюкасл" за 40 млн фунтов.

10. Хуан Мата – из "Челси" в "Манчестер Юнайтед" за 37,1 млн фунтов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
FourFourTwo

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