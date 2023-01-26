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Фердинанд: Мудрик еще даже не в форме - представьте, что будет, когда он будет полностью готов

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Рио Фердинанд раздал комплименты украинцу

Фердинанд: Мудрик еще даже не в форме - представьте, что будет, когда он будет полностью готов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился своим мнением об игре украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика в АПЛ в матче против "Ливерпуля" (0:0).

"Должен сказать, что Мудрик, кстати, своим первым касанием выпустил мяч из игры. Каждый в студии посмотрел друг на друга: "Сколько за него выложили? 80 миллионов фунтов?".

Но уже вторым касанием он получил желтую карточку для Милнера, который пытался его сбить, так как понимал, что Мудрик убежит от него. Реактивные двигатели заработали.

Мудрик – быстрый! Этот парень еще даже не находится в форме, он не играл последние шесть недель. Представьте, что случится, когда он будет полностью готов", – сказал Фердинанд.

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В статье: Рио Фердинанд Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Football London

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