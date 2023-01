Уйдет ли Лунин? Анчелотти рассказал о возможных зимних трансферах Реала

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти исключил возможность подписания новых футболистов. Также он добавил, что никто не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин покинет мадридскую команду уже этой зимой в поисках игровой практики. Испанские СМИ даже называли клуб, в котором мог продолжить карьеру украинец.

Carlo Ancelotti: "The transfer market is closed for us. Nobody leaves, nobody arrives. Nothing will happen in January". ⚪️⛔️ #RealMadrid



Real Madrid are very happy with the only deal they did: Endrick, signed for July 2024. pic.twitter.com/w7Y6xrAcGT