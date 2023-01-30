Уйдет ли Лунин? Анчелотти рассказал о возможных зимних трансферах Реала
Мадридцы закрыли для себя трансферный рынок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти исключил возможность подписания новых футболистов. Также он добавил, что никто не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
"Трансферный рынок для нас закрыт. Никто в январе от нас не уходит, никто не приходит. В январе у нас ничего не изменится", - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин покинет мадридскую команду уже этой зимой в поисках игровой практики. Испанские СМИ даже называли клуб, в котором мог продолжить карьеру украинец.
Carlo Ancelotti: "The transfer market is closed for us. Nobody leaves, nobody arrives. Nothing will happen in January". ⚪️⛔️ #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023
Real Madrid are very happy with the only deal they did: Endrick, signed for July 2024. pic.twitter.com/w7Y6xrAcGT
Популярное сейчас
- Источник: Подлепенец не будет подписывать контракт с Днепром-1
- На грудь, колено, мощно в девятку! ВИДЕО невероятного гола из матча Наполи – Рома
- Обстрел Харькова: россияне запустили ракету по жилому дому в центре города
- Фердинанд: Мудрик еще даже не в форме - представьте, что будет, когда он будет полностью готов
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО