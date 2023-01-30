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Уйдет ли Лунин? Анчелотти рассказал о возможных зимних трансферах Реала

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Мадридцы закрыли для себя трансферный рынок

Уйдет ли Лунин? Анчелотти рассказал о возможных зимних трансферах Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти исключил возможность подписания новых футболистов. Также он добавил, что никто не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

"Трансферный рынок для нас закрыт. Никто в январе от нас не уходит, никто не приходит. В январе у нас ничего не изменится", - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин покинет мадридскую команду уже этой зимой в поисках игровой практики. Испанские СМИ даже называли клуб, в котором мог продолжить карьеру украинец.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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