Уйдет ли Лунин? Анчелотти рассказал о возможных зимних трансферах Реала

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти исключил возможность подписания новых футболистов. Также он добавил, что никто не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

"Трансферный рынок для нас закрыт. Никто в январе от нас не уходит, никто не приходит. В январе у нас ничего не изменится", - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин покинет мадридскую команду уже этой зимой в поисках игровой практики. Испанские СМИ даже называли клуб, в котором мог продолжить карьеру украинец.