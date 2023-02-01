Источник: У Ярмоленко безумное желание вернуться в Динамо

Вингер "Аль-Айна" и сборной Украины Андрей Ярмоленко имеет большое желание вернуться в киевское "Динамо". Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.

"У Ярмоленко действует контракт в Эмиратах. И при этом безумное желание вернуться в "Динамо". Вопрос денег не стоит вообще. Поэтому в Турцию он точно не поедет. Если сейчас не договорится полюбовно разойтись с "Аль-Айном", то уже летом приедет в Киев бесплатно", – сообщает источник.

Ранее в СМИ была информация, что вингер может продолжить карьеру в "Турции". В его услугах якобы были заинтересованы "Трабзонспор" и "Истанбул Башакшехир".

Напомним, летом 2022 года Ярмоленко перешел в "Аль-Айн", который тренирует украинец Сергей Ребров. С того момента он провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и выполнил 4 ассиста. Его контракт с эмиратским клубом действует до лета 2023 года.

В футболке киевского "Динамо" Андрей выступал с 2006 по 2018 год.