  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жена Ярмоленко: У Андрея есть мечта вернуться в Динамо. Будем надеяться, что это произойдет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жена Ярмоленко: У Андрея есть мечта вернуться в Динамо. Будем надеяться, что это произойдет

Премьер-лига
(1 голосов)

Но когда - никто не может знать

Жена Ярмоленко: У Андрея есть мечта вернуться в Динамо. Будем надеяться, что это произойдет

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Инна Ярмоленко, жена вингера "Аль-Айна" Андрея Ярмоленко, рассказала об отношении их семьи к киевскому "Динамо".

"Для нас "Динамо" – выдающийся, родной клуб, который очень многое нам дал и сделал из Андрея профессионального футболиста, каким он является сейчас. Конечно, мы следим за всеми матчами. Даже если Андрей не дома, то я все равно смотрю матч "Динамо" и болею.

Читайте такжеЯрмоленко: Главное – помогать сборной. А побью ли рекорд Шевченко по голам – это уже такое

Конечно, у Андрея есть мечта вернуться в "Динамо", все об этом знают. Для него это очень важный клуб в его карьере. Будем надеяться, что это произойдет, но когда - никто не может знать", — сказала Инна Ярмоленко в интервью YouTube-канала Анны Ребровой.

Этим летом Ярмоленко стал игроком "Аль-Айна", который тренирует украинец Сергей Ребров. Лидер сборной Украины подписал контракт с клубом из ОАЭ до завершения сезона 2022/23. На этой неделе 33-летний украинец отметился голом в чемпионате.

В футболке киевского "Динамо" вингер выступал с 2006 по 2018 год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
23.12.2022 в 16:39
Напевно, дуже вдячний за те, що маринавали пів кар'єри і не відпускали в топ-клуби ..
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде