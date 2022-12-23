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Жена Ярмоленко: У Андрея есть мечта вернуться в Динамо. Будем надеяться, что это произойдет
Но когда - никто не может знать
Фото: alainclub.ae
Инна Ярмоленко, жена вингера "Аль-Айна" Андрея Ярмоленко, рассказала об отношении их семьи к киевскому "Динамо".
"Для нас "Динамо" – выдающийся, родной клуб, который очень многое нам дал и сделал из Андрея профессионального футболиста, каким он является сейчас. Конечно, мы следим за всеми матчами. Даже если Андрей не дома, то я все равно смотрю матч "Динамо" и болею.
Конечно, у Андрея есть мечта вернуться в "Динамо", все об этом знают. Для него это очень важный клуб в его карьере. Будем надеяться, что это произойдет, но когда - никто не может знать", — сказала Инна Ярмоленко в интервью YouTube-канала Анны Ребровой.
Этим летом Ярмоленко стал игроком "Аль-Айна", который тренирует украинец Сергей Ребров. Лидер сборной Украины подписал контракт с клубом из ОАЭ до завершения сезона 2022/23. На этой неделе 33-летний украинец отметился голом в чемпионате.
В футболке киевского "Динамо" вингер выступал с 2006 по 2018 год.
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