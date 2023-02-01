"Это промежуточный этап". Агент Беседина высказался о его переходе в Омонию

Константин Нестеренко, который является агентом украинского нападающего Артема Беседина, прокомментировал переход своего клиента из киевского "Динамо" в кипрскую "Омонию" на правах аренды.

– Расскажите, пожалуйста, были ли еще какие-либо варианты, кроме "Омонии"?

– Я не очень люблю говорить о тех вариантах, которые не состоялись. Было достаточное количество вариантов, но на данный момент это все уже не имеет никакого значения. Шел рабочий процесс – где-то получилось, где-то не получилось. Хорошо, что все произошло именно так.

– На какой срок рассчитано арендное соглашение?

– Аренда Беседина в "Омонию" – даже не полугодичная. Она рассчитана до конца сезона, по факту это даже меньше, чем полгода. Это промежуточный этап, возможность для Артема перезагрузиться, сменить обстановку на время.

– Мирча Луческу общался с Бесединым перед его отъездом в "Омонию"? Он ждет возвращения Артема?

– Да, конечно. Аренда была согласована и с президентом клуба, и с тренерским штабом. По-другому и быть не может. Это обоюдный процесс.

Все надеются, что Артем вернется и будет снова радовать болельщиков. Не секрет, что последние полгода ему не удались. Поэтому перед ним сейчас стоит задача – вернуться в "Динамо" более сильным, - заявил агент в комментарии для Fanday.