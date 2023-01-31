Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Замена для Забарного. Динамо досрочно вернет из аренды своего защитника
19-летний игрок получит шанс закрепиться в столичном клубе
Фото: fcolexandriya
"Динамо" нашло кем заменить своего защитника Илью Забарного, который переходит в английский "Борнмут".
Как сообщает Sport.ua, киевляне вернут из аренды 19-летнего Максима Дячука. Минувшим летом "Александрия" арендовала защитника на два года, однако в соглашении был прописан пункт о возможности досрочного возвращения.
В этом сезоне Дячук провел за "горожан" 5 поединков в украинской Премьер-лиге, результативными действиями не отличался.
Дячук начинал карьеру в академиях клубов "Ника" (Ивано-Франковск) и "Скала" (Моршин). В структуру "Динамо" попал в 2019 году. Также является игроком юношеской сборной Украины.
Популярное сейчас
- Наш путь – бороться и отстраниться. Против законов элементарной логики: Малиновский не впервые обнимался с россиянином
- Возможно, худший трансфер в истории Реала: рассказываем, кто возглавил харьковский Металлист
- Цыганков точно выйдет на Валенсию, Зинченко ждут испытания. Влог Роберто Моралеса
- Клуб АПЛ хочет оформить трансфер Забарного до конца январского трансферного окна – СМИ
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО