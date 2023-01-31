Замена для Забарного. Динамо досрочно вернет из аренды своего защитника

"Динамо" нашло кем заменить своего защитника Илью Забарного, который переходит в английский "Борнмут".

Как сообщает Sport.ua, киевляне вернут из аренды 19-летнего Максима Дячука. Минувшим летом "Александрия" арендовала защитника на два года, однако в соглашении был прописан пункт о возможности досрочного возвращения.

В этом сезоне Дячук провел за "горожан" 5 поединков в украинской Премьер-лиге, результативными действиями не отличался.

Дячук начинал карьеру в академиях клубов "Ника" (Ивано-Франковск) и "Скала" (Моршин). В структуру "Динамо" попал в 2019 году. Также является игроком юношеской сборной Украины.