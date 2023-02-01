Агент Кендзеры: Томаш вздохнул с облегчением. Главное, что он больше не в центре войны
Поляк отправился в аренду в ПАОК
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Агент защитника "Динамо" Томаша Кендзеры Шимон Пакановски прокомментировал
"Ситуация Томаша в "Динамо" была сложной. Имею в виду человеческие аспекты – он тренировался и жил в месте, где идут регулярные боевые действия, где летают беспилотники, бомбардировки города. Это оказало огромное влияние на его психику и функционирование.
Могу добавить, что Томаш вздохнул с облегчением. Мы сделали все, чтобы найти Томашу клуб в стране, где он мог бы сосредоточиться только на выступлениях на поле. Для нас и для него самое главное, что он сменил страну и больше не в центре войны. Ему требовалось изменение, чтобы развиваться в плане спорта и дышать легче морально.
Может, он останется в Греции, может, вернется – трудно сказать. Многое зависит от того, будет ли война в Украине, как будет развиваться ситуация в этой стране", - сказал Пакановски.
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