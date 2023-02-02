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Экс-игрок Руха и Львова сменил клуб в Казахстане

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Опытный игрок нашел новый коллектив

Экс-игрок Руха и Львова сменил клуб в Казахстане

Фото: okzhetpes.kz

Новина українською

Полузащитник Иван Брикнер обрел новый коллектив в Казахстане. Опытный футболист перешел в "Окжетпес", сообщает официальный сайт клуба.

Срок соглашения с 29-летний хавбеком не разглашается.

До недавнего времени украинец защищал цвета "Жетысу", который он покинул на правах свободного агента. На его счету 5 голов и 5 результативных передач в 29 матчах. На протяжении своей карьеры Брикнер играл в таких клубах, как "Сумы", донецкий "Олимпик", "Рух" и "Львов".

В феврале 2022 года он перешел в "Альянс", но за клуб дебютировать не успел из-за российской агрессии против Украины.

В прошлом сезоне "Окжетпес" занял 1-е место в первой лиге Казахстана и вышел в КПЛ.

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В статье: Иван Брикнер Окжетпес (Казахстан)
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Источник:
okzhetpes.kz

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