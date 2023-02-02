Экс-игрок Руха и Львова сменил клуб в Казахстане
Опытный игрок нашел новый коллектив
Фото: okzhetpes.kz
Полузащитник Иван Брикнер обрел новый коллектив в Казахстане. Опытный футболист перешел в "Окжетпес", сообщает официальный сайт клуба.
Срок соглашения с 29-летний хавбеком не разглашается.
До недавнего времени украинец защищал цвета "Жетысу", который он покинул на правах свободного агента. На его счету 5 голов и 5 результативных передач в 29 матчах. На протяжении своей карьеры Брикнер играл в таких клубах, как "Сумы", донецкий "Олимпик", "Рух" и "Львов".
В феврале 2022 года он перешел в "Альянс", но за клуб дебютировать не успел из-за российской агрессии против Украины.
В прошлом сезоне "Окжетпес" занял 1-е место в первой лиге Казахстана и вышел в КПЛ.
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