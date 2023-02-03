Воспитанник Динамо пополнил ряды молдавского клуба

Украинский полузащитник Денис Дедечко стал игроком молдавского клуба "Зимбра" из Кишинева. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок длительности контракта с 35-летним хавбеком не разглашается.

На протяжении 2022 года Дедечко выступал за "Нарва Транс". В футболке эстонского клуба он провел 36 матчей, в которых забил 17 голов.

Напомним, Дедечко – воспитанник киевского "Динамо", за главную команду которого дебютировал 25 мая 2005 года в матче против "Волыни". После чего он поиграл за "Нефтяник-Укрнефть", "Кривбасс", "Александрию" (дважды), "Мариуполь", "Ворсклу".

В карьере хавбека также есть опыт за границей - российские "Луч-Энергия", "Амкар", "Краснодар", "СКА-Хабаровск", армянские "Арарат" и "Ноа". В 2013-м году Дедечко сыграл за сборную Украины - под руководством Михаила Фоменко он отыграл 68 минут товарищеского поединка против команды Израиля.