Малиновский забивает дебютный гол за Марсель в игре против Ниццы - ВИДЕО

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома принимает "Ниццу".

Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке запасных, но вышел на второй тайм, заменив Димитри Пайета. К этому моменту "орлы" вели со счетом 2:0.

Но на 60-й минуте украинский хавбек поразил ворота гостей и сократил преимущество соперника. Руслан получил передачу с фланга от Санчеса и нанес удар в угол ворот "Ницци" из пределов штрафной площадки.

Этот мяч стал дебютным для 29-летнего полузащитнка в футболке французской команды. Для этого Малиновскому понадобилось сыграть за "Марсель" 247 минут (за 5 матчей чемпионата Франции).

Видео гола Руслана