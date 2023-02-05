Малиновский забивает дебютный гол за Марсель в игре против Ниццы - ВИДЕО
После выхода на замену
Twitter Olympique de Marseille
В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома принимает "Ниццу".
Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке запасных, но вышел на второй тайм, заменив Димитри Пайета. К этому моменту "орлы" вели со счетом 2:0.
Но на 60-й минуте украинский хавбек поразил ворота гостей и сократил преимущество соперника. Руслан получил передачу с фланга от Санчеса и нанес удар в угол ворот "Ницци" из пределов штрафной площадки.
Этот мяч стал дебютным для 29-летнего полузащитнка в футболке французской команды. Для этого Малиновскому понадобилось сыграть за "Марсель" 247 минут (за 5 матчей чемпионата Франции).
Видео гола Руслана
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