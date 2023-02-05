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Малиновский забивает дебютный гол за Марсель в игре против Ниццы - ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(5 голосов)

После выхода на замену

Малиновский забивает дебютный гол за Марсель в игре против Ниццы - ВИДЕО

Twitter Olympique de Marseille

Новина українською

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома принимает "Ниццу".

Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке запасных, но вышел на второй тайм, заменив Димитри Пайета. К этому моменту "орлы" вели со счетом 2:0.

Но на 60-й минуте украинский хавбек поразил ворота гостей и сократил преимущество соперника. Руслан получил передачу с фланга от Санчеса и нанес удар в угол ворот "Ницци" из пределов штрафной площадки.

Этот мяч стал дебютным для 29-летнего полузащитнка в футболке французской команды. Для этого Малиновскому понадобилось сыграть за "Марсель" 247 минут (за 5 матчей чемпионата Франции).

Видео гола Руслана

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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Комментарии (5)
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Justise (Львів)
06.02.2023 в 00:41
Обнімашки були? Чи не було з ким?
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0
0
ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
05.02.2023 в 23:51
малИ(і)н0вс(Ь)кИй д0нбася0
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0
0
жажа_the_best (Харьков)
05.02.2023 в 23:43
Толку с этого гола. Все равно команда просрала!
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0
0
shat (киев)
05.02.2023 в 23:38
не зря его аталанта выперла , он деградирует с бешеной скоростью
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0
0
download1 (huyersk)
05.02.2023 в 23:25
поклав пушечку
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