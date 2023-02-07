Малиновский ожидается в старте Марселя на матч с ПСЖ
Украинец впервые будет противостоять Парижу
Фото: Olympique de Marseille
В феврале "Марсель" проведет два домашних матча против "Пари Сен-Жермен".
Восьмого февраля на "Велодроме" команда Руслана Малиновского встретится с Парижем в матче 1/8 Кубка Франции и украинец имеет хорошие шансы появиться в старте.
Так считает портал Get French Football News. Ожидается, что главный тренер "Марселя" Игор Тудор не изменит своей любимой схеме 3-4-2-1, в которой марокканец Унахи и Малинвский сыграют атакующих полузащитников под единственным форвардом Санчесом.
В послежнем матче чемпионата Франции с "Ниццей" игрок сборной Украины появился на поле во втором тайме. отметился своим первым забитым голом, но не помог "Марселю"
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