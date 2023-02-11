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Коваленко второй раз подряд не попал в заявку Специи из-за травмы

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Украинец до сих пор не восстановился

Коваленко второй раз подряд не попал в заявку Специи из-за травмы

Фото: SpeziaCalcio

Новина українською

Итальянские "Эмполи" и "Специя" вскоре встретятся в личном противостоянии в матче 22-го тура Серии А. "Орлята" будут играть без Виктора Коваленко - полузащитник не попал даже в заявку.

Украинский хавбек продолжает находиться в лазарете. 27 января Коваленко впервые за 3,5 месяца появился в старте "Специи", однако на 17 минуте уже покинул поле из-за травмы. Предыдущий тур против "Наполи" Виктор пропускал, не сыграет он и сегодня.

Сейчас у "орлят" четырехматчевая серия поражений. Команда идет на 17-м месте в турнирной таблице.

Матч между "Эмполи" и "Специей" начнется в 16:00.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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