Коваленко второй раз подряд не попал в заявку Специи из-за травмы
Украинец до сих пор не восстановился
Фото: SpeziaCalcio
Итальянские "Эмполи" и "Специя" вскоре встретятся в личном противостоянии в матче 22-го тура Серии А. "Орлята" будут играть без Виктора Коваленко - полузащитник не попал даже в заявку.
Украинский хавбек продолжает находиться в лазарете. 27 января Коваленко впервые за 3,5 месяца появился в старте "Специи", однако на 17 минуте уже покинул поле из-за травмы. Предыдущий тур против "Наполи" Виктор пропускал, не сыграет он и сегодня.
Сейчас у "орлят" четырехматчевая серия поражений. Команда идет на 17-м месте в турнирной таблице.
Матч между "Эмполи" и "Специей" начнется в 16:00.
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