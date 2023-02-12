Лунин не выполнил ни одного сейва в финале КЧМ и получил худшую оценку среди всех

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел все 90 минут в финальном матче Клубного чемпионата мира против "Аль-Хиляля".

Аналитический портал SofaScore оценил игру вратаря в 5,7 – это самая плохая оценка среди футболистов обеих команд.

За весь матч Лунин не записал в свой актив ни одного сейва, выполнил 22 точных паса из 23 возможных и в общей сложности сделал 27 касаний.

В конце концов, "Реал" победил благодаря пяти забитым голам, а Лунин стал первым украинцем, выигравшим КЧМ, участвуя в турнире. В 2009-м Дмитрий Чигринский с Барселоной становился обладателем этого трофея, однако тогда он не сыграл ни одной минуты.