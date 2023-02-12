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Лунин не выполнил ни одного сейва в финале КЧМ и получил худшую оценку среди всех

Наши за границей
(1 голосов)

Но установил уникальное достижение

Лунин не выполнил ни одного сейва в финале КЧМ и получил худшую оценку среди всех

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел все 90 минут в финальном матче Клубного чемпионата мира против "Аль-Хиляля".

Аналитический портал SofaScore оценил игру вратаря в 5,7 – это самая плохая оценка среди футболистов обеих команд.

За весь матч Лунин не записал в свой актив ни одного сейва, выполнил 22 точных паса из 23 возможных и в общей сложности сделал 27 касаний.

В конце концов, "Реал" победил благодаря пяти забитым голам, а Лунин стал первым украинцем, выигравшим КЧМ, участвуя в турнире. В 2009-м Дмитрий Чигринский с Барселоной становился обладателем этого трофея, однако тогда он не сыграл ни одной минуты.

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В статье: Дмитрий Чигринский Реал (Мадрид) Андрей Лунин Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
12.02.2023 в 09:47
Бунину нужен клуб посильнее. Этот Реал он уже перерос однозначно
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nadobi (Полтава)
12.02.2023 в 10:09
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nadobi (Полтава)
12.02.2023 в 09:04
Зачем напрягаться, если другие пашут, чтобы забить 5-ть?
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