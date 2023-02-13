Воспитанник Днепра-1 перешел в Динамо Батуми
Украинец попробует свои силы в Грузии
Фото: DinamoBatumi1923
Украинский центральный полузащитник Иван Литвиненко продолжит свою карьеру за рубежом. 21-летний хавбек стал игроком грузинского клуба "Динамо" из Батуми.
Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба команды.
Предыдущим клубом Литвиненко был "Черноморец", который он покинул в конце 2022 года. В первой половине текущего сезона он сыграл за "моряков" лишь в одном матче (14 минут), без результативных действий.
Напомним, Иван является воспитанником "Днепра-1", за главную команду которого дебютировал в ноябре 2018 года. Также он успел поиграть за "ВПК-Агро" и "Рух".
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