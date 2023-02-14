Куртуа с Эльче не сыграет. У Лунина очередной шанс показать себя

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти сообщил, что в ближайшем поединке чемпионата Испании против "Эльче", который состоится в среду, 15 февраля, не сыграют голкипер Тибо Куртуа и полузащитник Тони Кроос.

"Куртуа и Кроос не сыграют. Милитао и Лукас Васкес возвращаются. Также сыграет Родриго, он заменит Винисиуса Жуниора. Азар тренировался в четверг, но у него проблема с коленом. Я разговаривал с ним, но ни к одному из игроков нет особого отношения, – сказал итальянский наставник.

Также Анчелотти добавил, что Куртуа будет готов к субботнему матчу против "Осасуны".

Таким образом, с большой долей вероятности место в воротах "Реала", снова займет украинец Андрей Лунин.

Всего в этом сезоне Лунин сыграл 10 поединков за "Реал" во всех турнирах.