Куртуа с Эльче не сыграет. У Лунина очередной шанс показать себя
Тибо восстановится только к выходным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Куртуа и Кроос не сыграют. Милитао и Лукас Васкес возвращаются. Также сыграет Родриго, он заменит Винисиуса Жуниора. Азар тренировался в четверг, но у него проблема с коленом. Я разговаривал с ним, но ни к одному из игроков нет особого отношения, – сказал итальянский наставник.
Также Анчелотти добавил, что Куртуа будет готов к субботнему матчу против "Осасуны".
Таким образом, с большой долей вероятности место в воротах "Реала", снова займет украинец Андрей Лунин.
Всего в этом сезоне Лунин сыграл 10 поединков за "Реал" во всех турнирах.
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