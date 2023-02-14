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Куртуа с Эльче не сыграет. У Лунина очередной шанс показать себя

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(1 голосов)

Тибо восстановится только к выходным

Куртуа с Эльче не сыграет. У Лунина очередной шанс показать себя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что в ближайшем поединке чемпионата Испании против "Эльче", который состоится в среду, 15 февраля, не сыграют голкипер Тибо Куртуа и полузащитник Тони Кроос.

"Куртуа и Кроос не сыграют. Милитао и Лукас Васкес возвращаются. Также сыграет Родриго, он заменит Винисиуса Жуниора. Азар тренировался в четверг, но у него проблема с коленом. Я разговаривал с ним, но ни к одному из игроков нет особого отношения, – сказал итальянский наставник.

Также Анчелотти добавил, что Куртуа будет готов к субботнему матчу против "Осасуны".

Таким образом, с большой долей вероятности место в воротах "Реала", снова займет украинец Андрей Лунин.

Всего в этом сезоне Лунин сыграл 10 поединков за "Реал" во всех турнирах.

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В статье: Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эльче
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Источник:
ФК Реал Мадрид

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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
14.02.2023 в 19:46
є шанс продемонструвати майстерність
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download1 (huyersk)
14.02.2023 в 18:58
Шкода, що ЛЧ не цими днями для Реалу !
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