Чигринский вошел в сборную 22-го тура чемпионата Греции от SofaScore

Украинский центрбек "Ионикоса" Дмитрий Чигринский попал в символическую сборную 22-го тура греческой Суперлиги по версии SofaScore.

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Украинец вышел в стартовом составе на матч "Яниной" и весь поединок отыграл крайне надежно. Его команда с 66-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления центрбека Жака-Алексиса Ромао, но смогла отстоять нулевую ничью.

За поединок Чигринский получил от SofaScore оценку 7.9 и оказался в сборной тура.

Напомним, что Чигринский в текущем сезоне отыграл 16 матчей результативными действиями не отличался.После 22 туров "Ионикос" занимает в турнирной таблице 12-е место.