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Чигринский вошел в сборную 22-го тура чемпионата Греции от SofaScore

Наши за границей
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Украинец все еще в форме

Чигринский вошел в сборную 22-го тура чемпионата Греции от SofaScore

Фото: sport24.gr/ автор неизвестен

Новина українською

Украинский центрбек "Ионикоса" Дмитрий Чигринский попал в символическую сборную 22-го тура греческой Суперлиги по версии SofaScore.

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Украинец вышел в стартовом составе на матч "Яниной" и весь поединок отыграл крайне надежно. Его команда с 66-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления центрбека Жака-Алексиса Ромао, но смогла отстоять нулевую ничью.

За поединок Чигринский получил от SofaScore оценку 7.9 и оказался в сборной тура.

Напомним, что Чигринский в текущем сезоне отыграл 16 матчей результативными действиями не отличался.После 22 туров "Ионикос" занимает в турнирной таблице 12-е место.

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В статье: Дмитрий Чигринский
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Источник:
Sofa Score

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