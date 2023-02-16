Украинец Кучерявый временно сменил клуб в Шотландии
Макс отправился в аренду в Фалкирк
ФК Фалкирк
20-летний украинский хавбек Максим Кучерявый временно сменил клуб в Шотландии.
Из команды элитного дивизиона "Сент-Джонстона" Макс отправилдся в аренду в "Фалкирк" (3 дивизион).
Сроки и условия арендного соглашения не уточняются.
Напомним, что игроком "Сент-Джонстона" Кучерявый стал летом 2021 года, а в январе текущего года клуб продлил контракт с перспективным украинцем.
За это время Макс на правах аренды успел поиграть в "Брикин Сити" и "Келти Хартс".Текущий сезон начал в "Сент-Джонстоне", за который провел 10 матчей во всех турнирах.
В ноябре 2022 года Максим Кучерявый дебютировал в рядах молодежной сборной Украины.
Популярное сейчас
- Жирный улов. ВСУ ликвидировали подполковника армии РФ
- СМИ раскрыли зарплату Малиновского в Марселе
- Провалил матч ЛЧ. Стала известна оценка Мудрика за игру с Боруссией Д
- Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО