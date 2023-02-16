Украинец Кучерявый временно сменил клуб в Шотландии

20-летний украинский хавбек Максим Кучерявый временно сменил клуб в Шотландии.

Из команды элитного дивизиона "Сент-Джонстона" Макс отправилдся в аренду в "Фалкирк" (3 дивизион).

Сроки и условия арендного соглашения не уточняются.

Напомним, что игроком "Сент-Джонстона" Кучерявый стал летом 2021 года, а в январе текущего года клуб продлил контракт с перспективным украинцем.

За это время Макс на правах аренды успел поиграть в "Брикин Сити" и "Келти Хартс".Текущий сезон начал в "Сент-Джонстоне", за который провел 10 матчей во всех турнирах.

В ноябре 2022 года Максим Кучерявый дебютировал в рядах молодежной сборной Украины.