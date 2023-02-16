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Украинец Кучерявый временно сменил клуб в Шотландии

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(1 голосов)

Макс отправился в аренду в Фалкирк

Украинец Кучерявый временно сменил клуб в Шотландии

ФК Фалкирк

Новина українською

20-летний украинский хавбек Максим Кучерявый временно сменил клуб в Шотландии.

Из команды элитного дивизиона "Сент-Джонстона" Макс отправилдся в аренду в "Фалкирк" (3 дивизион).

Сроки и условия арендного соглашения не уточняются.

Напомним, что игроком "Сент-Джонстона" Кучерявый стал летом 2021 года, а в январе текущего года клуб продлил контракт с перспективным украинцем.

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За это время Макс на правах аренды успел поиграть в "Брикин Сити" и "Келти Хартс".Текущий сезон начал в "Сент-Джонстоне", за который провел 10 матчей во всех турнирах.

В ноябре 2022 года Максим Кучерявый дебютировал в рядах молодежной сборной Украины.

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В статье: Сент-Джонстон (Шотландия) Фалкирк (Шотландия) Максим Кучерявый
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Источник:
Фалкирк

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Комментарии (2)
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alex 66 (Кременчук)
16.02.2023 в 21:56
А чого ж тоді сплавили до оренди? З еліти в 3й дів. шось не те....
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djumba (Мелитополь)
16.02.2023 в 22:01
та малий ще... з 10 матчів тік два у основі...Ото й знову сплавили під "досвіду набратися" на півроку
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