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Куртуа восстановился и будет готов к матчу с Осасуной

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Лунина, вероятно, снова ждет скамейка запасных

Куртуа восстановился и будет готов к матчу с Осасуной

Фото: TEAMtalk

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед матчем 22-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (18 февраля) рассказал о кадровых решениях в команде.

"Бензема не будет доступен завтра, потому что он устал. Мы хотим, чтобы он полностью восстановился до матча 1/8 финала ЛЧ против "Ливерпуля".

Кроос не тренировался, он пропустит игру. А Азар вернется, как и Куртуа", - сказал Анчелотти.

Напомним, что пока Куртуа был травмирован, ворота мадридцев защищал Андрей Лунин. 24-летний украинец за этот период принял участие в 4 матчах. В одном отстоял на ноль, а в других пропустил 5 голов.

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В статье: Тони Кроос Карим Бензема Карло Анчелотти Эден Азар Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
ФК Реал Мадрид

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