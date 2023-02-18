Куртуа восстановился и будет готов к матчу с Осасуной

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти перед матчем 22-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (18 февраля) рассказал о кадровых решениях в команде.

"Бензема не будет доступен завтра, потому что он устал. Мы хотим, чтобы он полностью восстановился до матча 1/8 финала ЛЧ против "Ливерпуля".

Кроос не тренировался, он пропустит игру. А Азар вернется, как и Куртуа", - сказал Анчелотти.