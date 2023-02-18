Куртуа восстановился и будет готов к матчу с Осасуной
Лунина, вероятно, снова ждет скамейка запасных
Фото: TEAMtalk
Главный тренер "
"Бензема не будет доступен завтра, потому что он устал. Мы хотим, чтобы он полностью восстановился до матча 1/8 финала ЛЧ против "Ливерпуля".
Кроос не тренировался, он пропустит игру. А Азар вернется, как и Куртуа", - сказал Анчелотти.
Напомним, что пока Куртуа был травмирован, ворота мадридцев защищал Андрей Лунин. 24-летний украинец за этот период принял участие в 4 матчах. В одном отстоял на ноль, а в других пропустил 5 голов.
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Источник:ФК Реал Мадрид
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