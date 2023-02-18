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Кулибали: Когда мяч в ногах Мудрика и Феликса, то это похоже на колдовство

Наши за границей
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Защитник был знаком с украинцем до его перехода в лондонский клуб

Кулибали: Когда мяч в ногах Мудрика и Феликса, то это похоже на колдовство

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Челси" Калиду Кулибали прокомментировал игру украинского вингера Михаила Мудрика:

“Мне нравятся все наши новички. Хочу отметить Мудрика, я давно наблюдал за его игрой. Мы немного общались в соцсетях, поэтому были уже знакомы.

Михаил очень крут на тренировках, это быстрый футболист, отлично работающий с мячом. Феликс тоже крут, все знают о его технике. Когда мяч в ногах этих ребят, это похоже на колдовство”, - сказал сенегалец.

Отметим, что Мудрик провел четыре матча в составе "Челси", однако только в одном играл одновременно с Кулибали – против "Боруссии" Д в Лиге чемпионов.

Следующий поединок “Челси” проведет сегодня против “Саутгемптона”. Старт встречи запланирован на 17:00.

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В статье: Челси (Лондон) Калиду Кулибали Михаил Мудрик Жоау Феликс
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Источник:
Goal.com

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