Кулибали: Когда мяч в ногах Мудрика и Феликса, то это похоже на колдовство
Защитник был знаком с украинцем до его перехода в лондонский клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Челси" Калиду Кулибали прокомментировал игру украинского вингера Михаила Мудрика:
“Мне нравятся все наши новички. Хочу отметить Мудрика, я давно наблюдал за его игрой. Мы немного общались в соцсетях, поэтому были уже знакомы.
Михаил очень крут на тренировках, это быстрый футболист, отлично работающий с мячом. Феликс тоже крут, все знают о его технике. Когда мяч в ногах этих ребят, это похоже на колдовство”, - сказал сенегалец.
Отметим, что Мудрик провел четыре матча в составе "Челси", однако только в одном играл одновременно с Кулибали – против "Боруссии" Д в Лиге чемпионов.
Следующий поединок “Челси” проведет сегодня против “Саутгемптона”. Старт встречи запланирован на 17:00.
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