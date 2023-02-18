Кулибали: Когда мяч в ногах Мудрика и Феликса, то это похоже на колдовство

Центральный защитник "Челси" Калиду Кулибали прокомментировал игру украинского вингера Михаила Мудрика:

“Мне нравятся все наши новички. Хочу отметить Мудрика, я давно наблюдал за его игрой. Мы немного общались в соцсетях, поэтому были уже знакомы.

Михаил очень крут на тренировках, это быстрый футболист, отлично работающий с мячом. Феликс тоже крут, все знают о его технике. Когда мяч в ногах этих ребят, это похоже на колдовство”, - сказал сенегалец.