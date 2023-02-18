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Окончательно вернулся в основу. Игнатенко в третий раз подряд выйдет в старте Бордо

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Некоторое время украинец не играл по полной

Окончательно вернулся в основу. Игнатенко в третий раз подряд выйдет в старте Бордо

Твіттер Бордо/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 24-го тура французской Лиги 2 "Бордо" сыграет против "Парижа". Украинский опорный полузащитник выйдет в старте "жирондинцев" на этот поединок.

Для хавбека это будет третья игра подряд с первых минут. До этого он пропустил матч против “Дижона” в 20-м туре, а в следующем раунде чемпионата с “Гавром” сыграл всего шесть минут.

В двух последних встречах Даниил провел полностью по 90 минут в каждой. В общей сложности на его счету два гола, один ассист и 10 желтых карточек в 21 матче за "Бордо" в этом чемпионате.

"Жирондинцы" сейчас идут на третьем месте первенства второго дивизиона Франции. В Лигу 1 выйдут две команды: "Бордо" уступает первому "Гавру" девятью очками, а второму "Сошо" одним зачетным пунктом. До конца чемпионата осталось еще 15 игр.

Матч между "Бордо" и ФК "Париж" начнется в 16:00.

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В статье: Бордо Париж Даниил Игнатенко
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