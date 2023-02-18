Окончательно вернулся в основу. Игнатенко в третий раз подряд выйдет в старте Бордо
Некоторое время украинец не играл по полной
Твіттер Бордо/Автор невідомий
В рамках 24-го тура французской Лиги 2 "Бордо" сыграет против "Парижа". Украинский опорный полузащитник выйдет в старте "жирондинцев" на этот поединок.
Для хавбека это будет третья игра подряд с первых минут. До этого он пропустил матч против “Дижона” в 20-м туре, а в следующем раунде чемпионата с “Гавром” сыграл всего шесть минут.
В двух последних встречах Даниил провел полностью по 90 минут в каждой. В общей сложности на его счету два гола, один ассист и 10 желтых карточек в 21 матче за "Бордо" в этом чемпионате.
"Жирондинцы" сейчас идут на третьем месте первенства второго дивизиона Франции. В Лигу 1 выйдут две команды: "Бордо" уступает первому "Гавру" девятью очками, а второму "Сошо" одним зачетным пунктом. До конца чемпионата осталось еще 15 игр.
Матч между "Бордо" и ФК "Париж" начнется в 16:00.
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