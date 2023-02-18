Кирилл Петров получил удаление в матче Короны против Лехии Гданьск. Но это не помешало команде украинца победить

В чемпионате Польши в рамках 21-го тура встречались "Корона" и "Лехия" Гданьск. Победили хозяева ("Корона" Кельце) благодаря голу, забитому на 37-й минуте румыном Дякону.

Примечательно, что в этом матче принял участие украинец Кирилл Петров. Однако в актив игра ему вряд ли пойдет. Защитник "Короны" на 60-й минуте был удален с поля из-за второй желтой карточки (первую получил на 44-й минуте).

Для Петрова это первое удаление в текущем сезоне. В общей сложности он провел за "Корону" шестнадцать матчей во всех турнирах, забил один гол.