Кирилл Петров получил удаление в матче Короны против Лехии Гданьск. Но это не помешало команде украинца победить
Две желтые карточки заработал в течение шестнадцати минут
Фото: korona-kielce.pl
В чемпионате Польши в рамках 21-го тура встречались "Корона" и "Лехия" Гданьск. Победили хозяева ("Корона" Кельце) благодаря голу, забитому на 37-й минуте румыном Дякону.
Примечательно, что в этом матче принял участие украинец Кирилл Петров. Однако в актив игра ему вряд ли пойдет. Защитник "Короны" на 60-й минуте был удален с поля из-за второй желтой карточки (первую получил на 44-й минуте).
Для Петрова это первое удаление в текущем сезоне. В общей сложности он провел за "Корону" шестнадцать матчей во всех турнирах, забил один гол.
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