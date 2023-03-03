Бывший капитан Кривбасса перешел в клуб из Кыргызстана
Новый опыт в другой стране
Фото: Instagram
Украинский защитник Владимир Заименко определился с местом продолжения карьеры. 25-летний футболист стал игроком клуба "Алай" из Кыргызстана.
Длительность соглашения не разглашается. Известно, что трансфер состоялся на правах свободного агента. К слову, зимой он находился на просмотре в "Минае".
Последним клубом Заименко был немецкий "Золингем", за который он провел 3 матча. Владимир известен по выступлениям за "Горняк" и "Кривбасс". В футболке последнего он в свое время даже был капитаном команды.
Прошлый розыгрыш чемпионата Кыргызстана "Алай" завершил на 2-м месте.
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