Кулибали: Мудрик великолепен в игре один, он может оказать нам большую помощь
Защитник Челси верит в потенциал украинца
Шахтар / Автор невідомий
Защитник "
"Мудрик очень быстр, технически один в один он великолепен и может оказать нам большую помощь. Но он игрок, которому нужен мяч, чтобы сделать разницу, и наша задача — дать его ему.
Каждому игроку, который переходит в "Челси", нужно время, чтобы адаптироваться, и Мудрик не исключение. Мы не волнуемся, потому что знаем, что он поведет нас вперед", - сказал Кулибали.
Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" за 70+30 млн евро и с того момента провел за "синих" 6 матчей без результативных действий.
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