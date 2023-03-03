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Кулибали: Мудрик великолепен в игре один, он может оказать нам большую помощь

Наши за границей
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Защитник Челси верит в потенциал украинца

Кулибали: Мудрик великолепен в игре один, он может оказать нам большую помощь

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Защитник "Челси" Калиду Кулибали высказался о своем одноклубнике Михаиле Мудрике, который пополнил стан лондонцев в январе этого года.

"Мудрик очень быстр, технически один в один он великолепен и может оказать нам большую помощь. Но он игрок, которому нужен мяч, чтобы сделать разницу, и наша задача — дать его ему.

Каждому игроку, который переходит в "Челси", нужно время, чтобы адаптироваться, и Мудрик не исключение. Мы не волнуемся, потому что знаем, что он поведет нас вперед", - сказал Кулибали.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" за 70+30 млн евро и с того момента провел за "синих" 6 матчей без результативных действий.

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В статье: Челси (Лондон) Калиду Кулибали Михаил Мудрик
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Источник:
The Sun

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