Кулибали: Мудрик великолепен в игре один, он может оказать нам большую помощь

Защитник " Челси " Калиду Кулибали высказался о своем одноклубнике Михаиле Мудрике, который пополнил стан лондонцев в январе этого года.

"Мудрик очень быстр, технически один в один он великолепен и может оказать нам большую помощь. Но он игрок, которому нужен мяч, чтобы сделать разницу, и наша задача — дать его ему.

Каждому игроку, который переходит в "Челси", нужно время, чтобы адаптироваться, и Мудрик не исключение. Мы не волнуемся, потому что знаем, что он поведет нас вперед", - сказал Кулибали.