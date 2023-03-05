Соболь в третий раз подряд выйдет в старте Страсбурга на матч Лиги 1

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" примет на своем поле "Брест". Эдуард Соболь появится в этом матче в стартовом составе хозяев.

Третий раз подряд украинец выйдет в основе своей команды. В предыдущих двух встречах – против Анже и Клермона – он провел по 90 минут. В общей сложности на его счету один ассист в шести матчах после трансфера из "Брюгге" в январе.

"Страсбург" перед этим матчем идет на 15-м месте в турнирной таблице, а "Брест" занимает 18-ю позицию, находясь в зоне вылета. Между командами разрыв всего в два очка.

Коллективы начнут эту игру в 16:00.