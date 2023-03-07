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УАФ рассмотрит дела пяти украинских футболистов, которые продолжают играть в России

Наши за границей
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(3 голосов)

Иванисеня, Мампасси, Кулаков и еще два игрока

УАФ рассмотрит дела пяти украинских футболистов, которые продолжают играть в России

kc-camapa.ru

Новина українською

КДК УАФ рассмотрит ряд дел по поводу возможных нарушений Кодекса этики и честной игры футболистами, которые после полномасштабного вторжения России в Украину продолжили свое сотрудничество с клубами РФ.

Речь идет о Дмитрии Иванисене, Денисе Кулакове, Марке Мампасси, Игоре Калинине и Даниле Сагуткине.

Рассмотрение состоится 9 марта.

Иванисеня играет за "Крылья Советов", Кулаков – за "Урал", Мампасси – за "Локомотив" (с февраля аренда в "Антальяспор"), Калинин – за "Ростов" (с сентября аренда в "Факел"), Сагуткин – за "Акрон".

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Напомним, что ранее УАФ лишила Анатолия Тимощука ("Зенит") всех титулов и запретила пожизненно заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

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В статье: Денис Кулаков Игорь Калинин Даниил Сагуткин Дмитрий Иванисеня КДК УАФ Марк Мампасси
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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karpatyukr (Львів)
07.03.2023 в 19:29
А що на рахунок ваньки пердунця-ордеця?
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