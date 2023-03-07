УАФ рассмотрит дела пяти украинских футболистов, которые продолжают играть в России
Иванисеня, Мампасси, Кулаков и еще два игрока
kc-camapa.ru
КДК УАФ рассмотрит ряд дел по поводу возможных нарушений Кодекса этики и честной игры футболистами, которые после полномасштабного вторжения России в Украину продолжили свое сотрудничество с клубами РФ.
Речь идет о Дмитрии Иванисене, Денисе Кулакове, Марке Мампасси, Игоре Калинине и Даниле Сагуткине.
Рассмотрение состоится 9 марта.
Иванисеня играет за "Крылья Советов", Кулаков – за "Урал", Мампасси – за "Локомотив" (с февраля аренда в "Антальяспор"), Калинин – за "Ростов" (с сентября аренда в "Факел"), Сагуткин – за "Акрон".
Напомним, что ранее УАФ лишила Анатолия Тимощука ("Зенит") всех титулов и запретила пожизненно заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.
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