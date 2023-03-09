Агбонлахор: Мудрику придется ждать свое время, Поттер будет ставить на других игроков
Челси, кажется, начал побеждать
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард сборной Англии Габриэль Агбонлахор высказался о перспективах украинца Михаила Мудрика в "
"Поттер должен идти дальше и держаться за эту команду. Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать свое время. Придется ставить на Жоау Феликса, Кая Хаверца и Рахима Стерлинга.
Дайте им сыграть несколько матчей вместе. Уверен, "Челси" начнет побеждать в АПЛ", - сказал Агбонлахор.
Напомним, что последний раз Мудрик выходил в стартовом составе "Челси" три недели назад, 15 февраля.
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Источник:TalkSport
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
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