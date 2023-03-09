Агбонлахор: Мудрику придется ждать свое время, Поттер будет ставить на других игроков

Экс-форвард сборной Англии Габриэль Агбонлахор высказался о перспективах украинца Михаила Мудрика в " Челси ".

"Поттер должен идти дальше и держаться за эту команду. Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать свое время. Придется ставить на Жоау Феликса, Кая Хаверца и Рахима Стерлинга.

Дайте им сыграть несколько матчей вместе. Уверен, "Челси" начнет побеждать в АПЛ", - сказал Агбонлахор.