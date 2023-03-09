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Агбонлахор: Мудрику придется ждать свое время, Поттер будет ставить на других игроков

Наши за границей
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(2 голосов)

Челси, кажется, начал побеждать

Агбонлахор: Мудрику придется ждать свое время, Поттер будет ставить на других игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард сборной Англии Габриэль Агбонлахор высказался о перспективах украинца Михаила Мудрика в "Челси".

"Поттер должен идти дальше и держаться за эту команду. Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать свое время. Придется ставить на Жоау Феликса, Кая Хаверца и Рахима Стерлинга.

Дайте им сыграть несколько матчей вместе. Уверен, "Челси" начнет побеждать в АПЛ", - сказал Агбонлахор.

Напомним, что последний раз Мудрик выходил в стартовом составе "Челси" три недели назад, 15 февраля.

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В статье: Челси (Лондон) Габриэль Агбонлахор Михаил Мудрик
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Источник:
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
09.03.2023 в 21:18
Да не тянет Мудрик этот Челси. Ему лучше в середняк какой уходить, где думать надо поменьше, а бегать побольше
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
09.03.2023 в 21:21
Він гарний гравець, але не системоутворюючий. Він може тільки бути якісним гвинтиком у злагодженому механізмі. Ні хто там спеціально на нього не буде грати. Виглядає все так, що поки Потер буде тренером, Михайло залишиться гравцем виключно ротації. Дуже шкода , що такий талановитий гравець має всі шанси не розкритися на повну.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
09.03.2023 в 21:33
Это в чем он гарний? Мудрик на скорости, а это его как бы считается главный козырь, не может с мячом работать. Про остальное вообще молчу.
+1
0
kalan-86 (Анкара)
09.03.2023 в 21:14
Срна знайде аргументи щоб зайвий раз пояснити, чому все було зроблено правильно і в інтересах, насамперед, гравця.
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+1
0
Ol-g (Одесса)
09.03.2023 в 21:10
Власники нав'язали. Його хоче Артета.
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0
0

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