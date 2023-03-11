Забарный не попал в заявку на матч против Ливерпуля
Украинец продолжает восстанавливаться от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 27-го тура АПЛ "Борнмут" сыграет с "Ливерпулем". Украинский защитник Илья Забарный не вошел в заявку команды на эту игру.
Защитник так и не провел еще ни одного матча за “вишен” с момента трансфера 31 января. Он пропустил шесть поединков подряд, включая сегодняшний.
Отметим, что Забарный был вызван в сборную Украины на матч квалификации на Евро-2024 против Англии. "Сине-желтые" начнут свой сбор 20 марта. К тому времени у "Борнмута", кроме матча против "Ливерпуля", запланирован еще поединок с "Астон Виллой" 18 марта.
"Вишни" начнут свою встречу с "мерсисайдцами" в 14:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого матча.
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